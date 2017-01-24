مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يتحدث في مؤتمر صحافي اليوم في أستانة عقب انتهاء المحادثات.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يتحدث في مؤتمر صحافي اليوم في أستانة عقب انتهاء المحادثات.
Photo Credit: Mukhtar Kholdorbekov / Reuters

محادثات أستانة: هل ينجح الحل الروسي في سوريا؟

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 24 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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اختُتمت اليوم المحادثات بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد وفصائل مسلحة معارضة له في عاصمة كازاخستان، أستانة، تحت إشراف روسيا، المنظِّمة الرئيسية للمحادثات، وكل من إيران وتركيا.

وتضمن البيان الختامي للمحادثات تعهد روسيا وإيران وتركيا بإيجاد آلية لتطبيق وقف إطلاق النار ومراقبته، ودعم هذه الدول رغبة الفصائل المعارضة المسلحة في المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات التي ستجري في جنيف في الثامن من شباط (فبراير) المقبل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وفيما تحفظت المعارضة على البيان بالقول إنها لن تقبل أن يكون لإيران رأي في مستقبل سوريا، رأى رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري أن البيان يشكل وثيقة توافقية تحظى بقبول من جميع الأطراف.

وقال موفد الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف إن خبراءً روساً قاموا بإعداد مسودة دستور لسوريا، وإن الفصائل المعارضة السورية المشاركة في المحادثات تسلمت نسخة منها. وأكد مصدر في المعارضة أن الروس قدموا لهم المسودة، لكنه قال إن المعارضة رفضت استلامها لأنها ترفض مناقشة هذه القضية.

تناولتُ محادثات أستانة في حديث مع الناشط الكندي السوري الأستاذ عماد الظواهرة، رئيس "المنتدى الديمقراطي السوري الكندي" والمدير العام لـ"منظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة" في مونتريال.

(بي بي سي / فرانس 24)

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