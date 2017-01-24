الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبرزاً اليوم المرسوم الذي وقعه بشأن مشروع أنابيب النفط "كيستون اكس ال"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبرزاً اليوم المرسوم الذي وقعه بشأن مشروع أنابيب النفط "كيستون اكس ال"
Photo Credit: Reuters / Kevin Lamarque

ترامب يفتح الباب أمام إمكانية تنفيذ مشروع أنابيب النفط “كيستون اكس ال”

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 24 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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وقّع اليوم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب المراسيم الهادفة لإعادة إطلاق مشروع أنابيب النفط "داكوتا أكسِس" (Dakota Access) في الولايات المتحدة ومشروع أنابيب "كيستون اكس ال" (Keystone XL) لنقل النفط الخام من غرب كندا إلى مصافي النفط في جنوب الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن المراسيم تهدف لـ"إعادة التفاوض بشأن بنود" المشروعيْن.

"سنعاود التفاوض بشأن بعض الشروط، وإذا ما وافقوا عليها سنرى ما إذا كان بإمكاننا بناؤه" قال ترامب عن مشروع أنابيب "كيستون اكس ال"، مضيفاً أن "فيه الكثير من الوظائف، 28 ألف وظيفة، وظائف ممتازة في قطاع البناء".

وأكد ترامب تشديد إدارته على أن تُصنع في الولايات المتحدة أنابيب نفط كل مشروع يجتاز أراضيها.

وجاء توقيع ترامب على المراسيم المشار إليها بعيْد إعلان الحكومة الفدرالية المجتمعة في خلوة في كالغاري تجديد دعمها لمشروع أنابيب "كيستون اكس ال".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد رفضت الموافقة على مشروع "كيستون اكس ال" لأنه "لا يخدم المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا)

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فئة إقتصاد، سياسة

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