اتفاق جديد بين كيبيك وجزيرة الأمير إدوارد لدعم الأقلية الفرنكوفونية في الجزيرة

وقّعت حكومتا مقاطعتيْ كيبيك وجزيرة الأمير إدوارد اتفاق تعاون جديداً يهدف لزيادة الدعم للأقلية الناطقة بالفرنسية في الجزيرة على امتداد السنوات الخمس المقبلة.

وتعهدت المقاطعتان بموجب الاتفاق الموقع أمس بزيادة المعدل السنوي لاستثماراتهما من مستواه الحالي البالغ 25 ألف دولار إلى 35 ألف دولار على الأقل في السنة المالية 2017 – 2018، على أن يصل إلى 55 ألف دولار على الأقل في السنة المالية 2021 – 2022.

وقال رئيس الحكومة الليبرالية في جزيرة الأمير إدوارد، وايد ماكلاكلين، إن الزيادات المشار إليها ستُستخدم لدعم مبادرات في قطاعات التربية والهجرة والسياحة.

وكيبيك هي المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، أما جزيرة الأمير إدوار فهي أصغر المقاطعات الكندية مساحة وبعدد السكان، والفرنسية لم تعد اللغة الأم سوى لنحو من 4% من سكانها.

(سي بي سي / راديو كندا الدولي)