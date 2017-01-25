يعتزم وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان لقاء نظيره الأميركي قبل تحديد خطط كندا للمشاركة في قوات السلام الدولية في إفريقيا لاعتباره أن التنسيق مع الولايات المتحدة أمر أساسي.

وكانت الحكومة الكندية أعلنت في آب – أغسطس الماضي عزمها على إرسال ستمئة جندي كندي في إطار مهمات السلام الدولية دون تحديد الدولة، كما تعهدت بتقديم تفاصيل الخطة الكندية قبل نهاية السنة الماضية بعد أن يكون المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون الكنديون تمكنوا من تقييم وتحديد وجهة تلك القوات.

هذا وتحدث وزير الدفاع الكندي هاتفيا مع نظيره الأميركي يوم الإثنين الفائت، جيمس ماتيس، دون التطرق إلى مشاركة كندا في قوات السلام الدولية ، على أن يتم ذلك بعد لقاء الوزيرين وجها لوجه. وأكد هارجيت سجان أن القرار النهائي يعود للحكومة الكندية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية