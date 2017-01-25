عظام بشرية مخبأة في سقف منزل

اكتشف متعهد بناء عظاما بشرية ، من الأرجح أن تكون لطفل، في سقف قبو أحد المنازل القديمة في حي ويستماونت المونتريالي، مغلفة بأوراق جرائد تاريخ صدورها غير واضح لكن فيها مقالا يتعلق برئيس الحكومة الأسبق موريس دوبليسي، الذي حكم مقاطعة كيبيك بين العامين 1936، و1959.

وأكد عالم الآثار غي غوتييه أنه " بالإمكان تحديد هوية الطفل وجنسه وسنه عند الوفاة كما بالإمكان أخذ عينة من الحمض النووي ومقارنتها بالحمض النووي لسكان المنزل القدامى.

وتسلم محققو فرع الجرائم في جهاز شرطة موننريال الملف وسيسعون لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بموت الطفل وإخفاء جثته في سقف قبو المنزل.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية