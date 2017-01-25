1,7 مليار إعلان “سيئ” أزالها “غوغل” في 2016

كشف محرك "غوغل" البحثي النقاب اليوم عن نسخة 2016 من تقريره حول "إعلانات أفضل". وتضمنت هذه النسخة السنوية الخامسة الإجراءات التي اتخذها الموقع البحثي الشهير لـ"مكافحة الإعلانات والمواقع السيئة والاحتيال عبر الإنترنت".

ويفيد التقرير أن محرك "غوغل" أزال العام الماضي 1,7 مليار إعلان بسبب انتهاكها سياسته الإعلانية "أدوُوردز" (AdWords)، أي أكثر بمرتيْن من الإعلانات التي أزالها في العام السابق، 2015، للأسباب نفسها. فهو أزال من هذه الإعلانات 780 مليوناً عام 2015، و524 مليوناً عام 2014، و350 مليوناً عام 2013، و224 مليوناً عام 2012.

ومن بين أكثر "الإعلانات السيئة" انتشاراً على الإنترنت تلك التي تروّج لأنشطة وسلع غير قانونية، ومن ضمنها إعلانات في مجال الرعاية الصحية أزال منها محرك "غوغل" أكثر من 68 مليوناً العام الفائت مقارنة بـ12,5 ملايين أزالها عام 2015.

ودوماً في إطار مكافحة "الإعلانات والمواقع السيئة والاحتيال عبر الإنترنت" ألغى "غوغل" العام الفائت أكثر من خمسة ملايين إعلان ترويجي لقروض على الرواتب، وأكثر من ستة آلاف موقع ترويجي لبضائع مزيفة، وأكثر من 47 ألف موقع ترويجي لمنتجات تخفيف الوزن.

(غوغل)