المطر الجليدي والرياح العاتية تحرم قرابة نصف سكان نيو برونزويك من الكهرباء

لا يزال التيار الكهربائي منقطعاً عن 100 ألف مشترك، أي 250 ألف نسمة، في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا جراء أعطال تسببت بها الأمطار الجليدية والرياح العاتية.

وهذا يعني أن ثلث سكان هذه المقاطعة الأطلسية لا يزالون دون تيار عند إعداد هذا الخبر. وكان عدد المشتركين المحرومين من التيار قد تجاوز قبل ظهر اليوم 133 ألفاً، أي نحواً من 45% من سكان المقاطعة.

وفي مقاطعة نوفا سكوشا، الأطلسية أيضاً والواقعة إلى الشرق من نيو برونزويك، كان التيار الكهربائي منقطعاً عن 12 ألف مشترك في الصباح الباكر، للأسباب نفسها، وبلغت سرعة الرياح في وسط هاليفاكس، عاصمة المقاطعة، نحواً من 100 كيلومتر في الساعة.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية)