الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبرزاً أمس في البيت الأبيض المرسوم الذي وقعه بشأن إعادة إطلاق مشروع أنابيب النفط "كيستون اكس ال".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبرزاً أمس في البيت الأبيض المرسوم الذي وقعه بشأن إعادة إطلاق مشروع أنابيب النفط "كيستون اكس ال".
Photo Credit: Reuters / Kevin Lamarque

من الصحافة الكندية: ترحيب ترودو بقرار ترامب بإعادة إطلاق “كيستون اكس ال”

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 25 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تناول كاتب العمود في "لو جورنال دو مونتريال" ريجان باران ترحيب رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو أمس بقرار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بإعادة إطلاق مشروع أنابيب "كيستون اكس ال" (Keystone XL) لنقل النفط الخام من ألبرتا في غرب كندا إلى مصافي النفط في جنوب الولايات المتحدة.

رد فعل رئيس حكومتنا الكندية على المرسوم الرئاسي الأميركي يجسد بامتياز فن الخطاب الملتبس لسياسيّينا الذين يجهدون من أجل الظهور جيداً فيما هم يقومون بأفعال مناقضة لأقوالهم، يقول باران.

فبعد أن كان في طلائع زعماء العالم في مؤتمر باريس حول المناخ في كانون الأول (ديسمبر) 2015 وتوقيعه على الاتفاق المنبثق عنه، أعرب رئيس حكومتنا أمس عن سعادته من وقع المرسوم الرئاسي الأميركي على استغلال الرمال الزفتية في ألبرتا.

ويجب أن يكون سرور جوستان ترودو مضاعفاً لتراجع ضغوط ألبرتا عليه لتصدير نقطها الشديد التلويث وضغوط كيبيك عليه لتجنب مرور هذا النفط في أراضيها. وبالتالي يشكّل ترودو وترامب ثنائياً غريباً، فالأول يريد أن يكون بطلاً بيئياً فيما يبرز الثاني نفسه على أنه من المشككين في مسؤولية الإنسان في التغيرات المناخية. "الأضداد يتجاذبون"، وفق المقولة الشعبية، يضيف باران في مقاله وهو بعنوان "منعطفات جميلة".

وهذه ليست حالة التناقض الأولى لرئيس حكومتنا، والمحكمة الفدرالية أعطته فرصة سرور أخرى عندما حكمت هذا الأسبوع بأن حكومته تصرفت بشكل قانوني عندما سمحت بتنفيذ صفقة بيع المملكة السعودية ناقلات جند مدرعة بقيمة 15 مليار دولار كندي. فمن جهة يريد ترودو الظهور كصانع سلام يقدم المساعدات الإنسانية والمادية لمناطق النزاع حول العالم ويعيد لكندا مكانتها الدولية في منظمة الأمم المتحدة، ومن جهة ثانية يبيع معدات عسكرية لبلد "يحتقر حقوق الإنسان ويتبين أنه المصدر المحتمل للنزاعات الأكثر دموية حول العالم حالياً" يقول باران.

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