ترامب: السلاح الجديد للمحافظين لمهاجمة جوستان ترودو

بعد أيام من وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، أصبحت الإجراءات التي يتخذها الرئيس الأميركي الجديد مصدر إلهام للطريقة التي يتوجب على حزب المحافظين المعارض في مجلس العموم الكندي اعتمادها لمهاجمة السياسات التي يعتمدها رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو.

يشار إلى أن نواب حزب المحافظين حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي يعقدون اجتماعا اليوم وغدا برئاسة رونا أمبروز الزعيمة المرحلية للحزب.

ومن المتوقع أن يناقش المجتمعون الاستراتيجية المتوجب اتباعها من الآن فصاعدا في مواجهة سياسات الحزب الليبرالي الحاكم والمواقف التي يتوجب اعتمادها في سياق وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب لسدة السلطة والتغييرات في السياسة الأميركية مع الإدارة الجديدة.

يذكر أنه منذ تسلم الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو السلطة يهاجم حزب المحافظين حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي بشكل متواصل طريقة ترودو في إدارة الأموال العامة والضريبية في البلاد.

وكان دونالد ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتبسيط النظام الضريبي الأميركي كما تعهد بتخفيض الضرائب على الشركات وهي أكثر ارتفاعا حاليا في الولايات المتحدة مقارنة بكندا.

(هيئة الإذاعة الكندية)