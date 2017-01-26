سيارة دورية لشرطة تورنتو

سيارة دورية لشرطة تورنتو
Photo Credit: CBC

اقتراحات حول تحديث عمل الشرطة في تورنتو

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الخميس 26 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تقدم مجموعة عمل تم تشكيلها في شهر فبراير العام الماضي تقريرا عن مقترحاتها حول مستقبل خدمات الشرطة في تورنتو متضمنا في الوقت نفسه توصيات لتوفير ممكن في النفقات.

وتضم المجموعة ستة من عناصر الشرطة وستة أشخاص من المواطنين.

وفي تقرير مرحلي نشر في شهر يونيو حزيران العام الماضي أوصت المجموعة بضرورة إجراء تغييرات هامة من بينها تجميد التوظيف والترقيات بالإضافة لدمج مراكز للشرطة.

وكانت نقابة الشرطة قد نددت من جهتها بالإصلاحات المقترحة  بحجة أن عناصر الشرطة الحاليين يعانون من الأعباء الضخمة الملقاة على عاتقهم.

من جهته، أكّد عمدة تورنتو جون توري أن هذه التغييرات لا مفر منها في وقت تتجاوز فيه الموازنة المخصصة للشرطة عتبة المليار دولار سنويا.

يذكر أنه في حال تطبيق هذه التوصيات يمكن للمدينة توفير ما يقرب من مئة مليون دولار.

واعتبر توري أن هذه التوصيات هي من بين أهم المقترحات التي تتعلق بشرطة تورنتو منذ 25 عاما.

(هيئة الإذاعة الكندية)

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فئة سياسة، مجتمع

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