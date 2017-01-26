المزيد من السياح الأجانب إلى الغرب الكندي

أفادت وزارة السياحة في مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي المطل على المحيط الهادئ أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا المقاطعة خلال العام المنصرم بلغ خمسة ملايين سائح أجنبي، أي بزيادة %12،2 بالمقارنة مع العام 2015 .

واعتبرت ماشا والدمان، رئيسة مؤسسة Destination BC السياحية أن سمعة المقاطعة السياحية لم تعد بحاجة إلى دعاية، فبريتيش كولومبيا باتت "معروفة بجبالها الرائعة وسواحلها الخلابة وكثرة غاباتها الطبيعية".

كما أن المنطقة تستقطب السياح لقرب مواقعها الطبيعية من المدن.

وأفادت الوزارة بأن عدد السياح الفرنسيين ارتفع بنسبة عشرين بالمئة خلال تشرين الثاني – نوفمبر الماضي وذلك بفضل فتح جسور جوية بين فرنسا والغرب الكندي وفتح خط جوي مباشر بين باريس وفانكوفر لشركة الطيران الفرنسية إير فرانس.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية