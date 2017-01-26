إلى أين تتجه الأسواق المالية بعد تجاوز مؤشر “داو جونز” الـ20 ألف نقطة؟

سجلت الأسواق المالية في أميركا الشمالية أرقاماً قياسية جديدة أمس. ففي نيويورك تجاوز مؤشر "داو جونز" الصناعي عتبة الـ20 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وأغلق على 20068,51 نقطة، بارتفاع 155,80 نقطة عن مستوى إغلاقه يوم الثلاثاء، مدفوعاً بصورة أساسية بالمكاسب في أسهم المصارف وسائر المؤسسات المالية.

وفي نيويورك أيضاً أغلق أمس كل من مؤشر "ستاندارد آند بورز 500"، الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أميركية، ومؤشر "ناسداك الإلكتروني" على مستويات قياسية جديدة.

وهنا في كندا أغلق أمس المؤشر الرئيسي في بورصة تورونتو (S&P/TSX) على 15643,84 نقطة، أي بارتفاع 33,15 نقطة، علماً أنه كان قد تجاوز خلال تداولات النهار مستوى إغلاقه التاريخي المسجل في الثالث من أيلول (سبتمبر) 2014 والبالغ 15657,63 نقطة.

كما أغلق الدولار الكندي أمس على ارتفاع مقابل الدولار الأميركي، وذلك لجلسة ثالثة على التوالي.

ما أسباب هذه المستويات القياسية في الأسواق المالية الأميركية الشمالية؟ وإلى أين تتجه الأسواق الآن؟ هل من تصحيحات قريبة مرتقبَة؟ أسئلة طرحتها على المستشار في مجال الاستثمارات والائتمان في كندا الأستاذ مراد يوسف حنّوش في حديث أجريته معه ظهر اليوم.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)