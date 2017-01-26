أوتاوا في حالة ترقب إزاء سياسات ترامب الاقتصادية

قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إنه غير قادر في الوقت الراهن على توقع ما سيكون تأثير سياسات الإدارة الأميركية الجديدة على الاقتصاد الكندي، لكنه أكد أن أولويته هي أن يظهر للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب حسنات التبادل التجاري بين بلديْهما وإلى أي درجة اقتصادا البلديْن مرتبطان ببعضهما.

وأضاف ترودو أن إدارة ترامب قالت لحكومته إن العلاقات الأميركية الكندية متوازنة ومفيدة للعديد من الولايات الأميركية وليس فقط للولايات الشمالية الواقعة عند الحدود مع كندا أو القريبة منها.

وجاء كلام الزعيم الليبرالي في لقاء عام مساء أمس في جامعة ساسكاتشيوان في ساسكاتون، كبرى مدن مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا.

ورأى ترودو أن إضافة حواجز تجارية بين كندا والولايات المتحدة تؤذي بصورة كبيرة سوق العمل في البلديْن.

وكان الرئيس الأميركي الجديد قد أكد في وقت سابق من الأسبوع الحالي عزمه على إعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا" NAFTA) الذي يضم بلاده وكندا والمكسيك مشيراً إلى أنه يريد فرض رسوم على بعض السلع التي تدخل إلى السوق الأميركية.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)