نيو برونزويك: الكهرباء لا تزال منقطعة عن 71 ألف مشترك

لا يزال التيار الكهربائي منقطعاً عن أكثر بقليل من 71 ألف مشترك في نيو برونزويك (نوفو برونزويك) جراء عواصف المطر الجليدي التي اكتسحت هذه المقاطعة الواقعة في شرق كندا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان عدد المشتركين المحرومين من التيار قد تجاوز قبل ظهر أمس 133 ألفاً، ما يمثل نحواً من 45% من سكان المقاطعة.

وقال رئيس شركة الكهرباء العامة في نيو برونزويك (Énergie NB Power)، غايتان توماس، إن 60 فريقاً فنياً تابعاً للشركة يعملون على الأرض من أجل الإسراع في إعادة التيار إلى من لا يزالون محرومين منه، وأضاف أن 25 فريقاً إضافياً سينضمون إليهم اليوم.

ولا تزال كافة مدارس شبه الجزيرة الأكادية في أقصى شمال شرق المقاطعة مغلقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وهذه هي أيضاً حال فرع جامعة مونكتون في مدينة شيباغان الواقعة في شبه الجزيرة.

(راديو كندا)