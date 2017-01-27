النمو الاقتصادي محور لقاء بين رؤساء حكومات المقاطعات الأطلسية ووزراء فدراليين

يلتقي اليوم رؤساء حكومات المقاطعات الأطلسية الأربع عدداً من الوزراء في الحكومة الفدرالية من أجل التباحث في "استراتيجية النمو" لهذه المقاطعات.

ويُعقد اللقاء في مدينة وُولفْفيل في مقاطعة نوفا سكوشا بدعوة من رئيس مجلس الخزينة الفدرالية سكوت برايسون ورئيس حكومة نوفا سكوشا، ستيفن ماكنيل.

وقال ماكنيل إن اللقاء هام لأن العديد من المسائل الاقتصادية التي سيجري بحثها خلاله تتطلب تعاوناً بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات.

وأضاف ماكنيل أن المباحثات ستتناول كيفية مواصلة زيادة عدد المهاجرين إلى المقاطعات الأطلسية وسبل التعاون بينها في قطاعات عدة من بينها الطاقة، وأشار إلى أن هذه المقاطعات ستطلب مساعدة الحكومة الفدرالية من أجل زيادة حجم صادراتها وكي تتأكد من أن أولويات أوتاوا وبرامجها متوافقة مع أولياتها هي.

والمقاطعات الأطلسية هي أصغر أربع مقاطعات كندية من حيث عدد السكان، وتُسجل فيها معدلات بطالة عالية، غالباً ما تكون الأعلى في كندا. والمقاطعات هي، ابتداءً من كبراها بالترتيب السكاني، نوفا سكوشا، ونيو برونزويك (نوفو برونزويك)، ونيوفاوندلاند ولابرادور، وجزيرة الأمير إدوارد.

(وكالة الصحافة الكندية)