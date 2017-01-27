جينيرال موتورز: نقل صناعة سيارة كامي من كندا إلى المكسيك

أكد ممثلو نقابة عمال وموظفي شركة جينيرال موتورز أن الإدارة تعتزم تسريح ما لا يقل عن ستمئة عامل من مصنعها في لندن – أونتاريو خلال شهر تموز – يوليو المقبل، والمعمل يضم ألفين وثمانمئة عامل وموظف.

وأكد الناطق باسم النقابة أن الإعلان عن التسريح تم صباح اليوم الجمعة وهو مرتبط بصورة مباشرة بقرار جينيرال موتورز بنقل جمع وتصنيع سيارة كامي إلى المكسيك.

واعتبر رئيس النقابة " أن هذا القرار يشكل مثلا آخر يبين كيف تنقل الوظائف الجيدة من كندا مقابل وظائف ذات مرتبات أقل في المكسيك". وأضاف أن نقل انتاج سيارة كامي غير مبرر لأن الطلب عليها وعلى سيارة إيكينوكس ما زال مرتفعا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية