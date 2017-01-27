مصر: ماذا بقي من الأمل بالتغيير الذي حملته ثورة 25 يناير؟

صادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، بعد نحو ثلاثين عاماً على رأس السلطة. لكن مظاهر الاحتفال بالذكرى كانت غائبة عن شوارع مصر وساحاتها.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي إن ثورة 25 يناير "عبرت عن رغبة المصريين في التغيير، وتطلعهم إلى بناء مستقبل جديد يعيش فيه جميع أبناء الشعب كراماً تحت راية العلم المصري الخفاق"، وأضاف أن تلك الثورة "ستظل نقطة تحول في تاريخ مصر"، ودعا الشباب المصري إلى الصبر باعتبار أن التغيير لا يحصل بين عشية وضحاها.

وفيما لا يزال محمد مرسي، أول رئيس مدني مُنتخب في تاريخ مصر، قابعاً في السجن، بعد إدانته بالتخابر مع حركة "حماس" ودولة قطر واقتحام السجون، عادت بعض رموز نظام مبارك تظهر في محافلَ عامة ووسائلِ إعلام.

ماذا بقي من الأمل بالتغيير الذي حملته ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ طرحتُ السؤال على رئيس تحرير جريدة "الرسالة" الصادرة في مونتريال، الأستاذ فريد زمكحل.