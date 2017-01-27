أسبوع ارتفاع للدولار الكندي وشبه ثبات لبورصة تورونتو

أغلق الدولار الكندي الأسبوع اليوم على 76,12 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,23 سنت أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 1,08 سنت أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) على 15575,81 نقطة، بتراجع 39,71 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 27,93 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت.

وجاء تراجع مؤشر تورونتو اليوم مدفوعاً بصورة أساسية بتراجع أسهم الطاقة. ففي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم آذار (مارس) المقبل على 53,17 دولاراً أميركياً، بتراجع 0,61 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و0,05 دولار عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)