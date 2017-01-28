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أرقام الأسبوع المنتهي في 28 – 01 – 2017

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
السبت 28 يناير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أخبار متفرّقة لفتت انتباهنا في برنامج أرقام الأسبوع من إعداد وتقديم سمير بدوي وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

000 210 دولار

أعلنت ريموند سان جيرمان الأمينة السابقة للمظالم في مقاطعة كيبيك أنها تتخلى عن مبلغ يزيد على مئتين وعشرة آلاف دولار وتطالب بأن يتم التشدد في مجال تعويضات نهاية الخدمة التي ينالها الموظفون الكبار في الدولة.

وأعلنت سان جيرمان أنها اتصلت بمكتب عمل كبار موظفي الدولة في كيبيك لتعلمه بقرارها على اعتبار أنها المرة الأولى التي يتم فيها التصرف على هذا النحو من قبل أحد الموظفين.

يشار إلى أن سان جيرمان كان يحق لها على غرار كبار الموظفين أن تتقاضى تعويضا يتم حسابه مع عدد سنوات الخدمة والراتب السنوي.

واختارت التخلي عن هذا التعويض لأنها ستحصل على راتب جديد كعضوة جديدة في مجلس الشيوخ الكندي.

ريموند سان جيرمان أمينة المظالم السابقة في كيبك

ريموند سان جيرمان أمينة المظالم السابقة في كيبك © Radio-Canada

يشار إلى أن شارل لابوانت مدير سياحة مونتريال حصل على مبلغ 600000 دولار عند تركه الخدمة

هنري بول روسو حصل على مبلغ يقرب من 400000 دولار عند تركه صندوق الإيداعات والاستثمار في كيبك

تييري فاندال على ما يقرب من 600000 دولار عند تركه رئاسة هيدرو كيبك

مايكل غولد بلوم حصل على تعويض يزيد على 600000 دولار عند تركه رئاسة جامعة بيشوب غير أنه تخلى عن نصف هذا التعويض بعد تقرير صحافي.

أحد فنّيي شركة الكهرباء العامة في نيو برونزويك (Énergie NB Power) يقوم بإصلاح الأضرار اللاحقة بالشبكة جراء عواصف الأمطار الجليدية

أحد فنّيي شركة الكهرباء العامة في نيو برونزويك (Énergie NB Power) يقوم بإصلاح الأضرار اللاحقة بالشبكة جراء عواصف الأمطار الجليدية © Twitter/@Energie_NB

1,7 مليار

هذا هو عدد لإعلانات السيئة التي أزالها محرك "غوغل" البحثي العام الفائت بسبب انتهاكها سياسته الإعلانية "أدوُوردز" (AdWords)، أي أكثر بمرتيْن من الإعلانات التي أزالها في العام السابق، 2015، للأسباب نفسها، كما جاء في نسخة 2016 من تقريره الصادر يوم الأربعاء.

ومن بين أكثر "الإعلانات السيئة" انتشاراً على الإنترنت تلك التي تروّج لأنشطة وسلع غير قانونية، ومن ضمنها إعلانات في مجال الرعاية الصحية أزال منها محرك "غوغل" أكثر من 68 مليوناً العام الفائت مقارنة بـ12,5 مليوناً أزالها عام 2015.

133 ألفاً
هذا ما بلغه، لا بل تجاوزه، عدد المساكن التي حُرمت من التيار الكهربائي هذا الأسبوع في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا، جراء أعطال تسببت بها الأمطار الجليدية والرياح العاتية.

وظهر الخميس، عند تسجيل هذه الحلقة، كان التيار الكهربائي لا يزال منقطعاً عن 80 ألف مشترك في هذه المقاطعة الأطلسية.

وفي مقاطعة نوفا سكوشا، الأطلسية أيضاً والواقعة إلى الشرق من نيو برونزويك، كان التيار الكهربائي منقطعاً عن 12 ألف مشترك صباح الأربعاء، للأسباب نفسها، وبلغت سرعة الرياح في وسط هاليفاكس، عاصمة المقاطعة، نحواً من 100 كيلومتر في الساعة.

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فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد، مجتمع

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