واتس آب: ميزة جديدة تسمح بالتواصل بدون الانترنت

ميزة جديدة في تطبيق واتس آب تسمح للمستخدمين الدردشة وارسال الرسائل حتى في حال عدم اتصالهم بالانترنت.

أدخل تطبيق واتس آب تحسينات جديدة على خدمة الدردشة من بينها استعادة الرسالة قبل أن يقرأها المرسل إليه و المراسلة الالكترونية بطريقة مجانية وذلك دون الحاجة بالاتصال بالشبكة العنكبوتية.

ويستوجب تحميل التحديث الأخير لتطبيق واتس آب رقم 2.17.1 على هواتف الايفون والاندرويد من أجل التمتع بميزة الارسال بدون الاتصال بشبكة الانترنت.

وتواجه خدمة واتس آب،المشهورة لدى الشبان، مزاحمة شديدة خاصة من قبل خدمة مسنجر

Messenger

لفيسبوك

وخدمة ويشات

الصينية.

ويعتقد العديد من المراقبين أن تطبيقات الدردشة ستعوض جلّ التطبيقات المحمولة.

زبير الجازي