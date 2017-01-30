تعزيز الأمن حول مساجد كيبيك

قامت شرطة بلدية مونتريال بتعزيز الأمن حول مساجد كبرى مدن مقاطعة كيبيك.

ويأتي هذا الإجراء غداة الهجوم المسلح الذي أوقع ستة قتلى وثمانية جرحى في أكبر مساجد مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.

وقال مدير جهاز شرطة بلدية مونتريال فيليب بيشيه في تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل إنه نشر مزيداً من عناصر الشرطة في محيط مساجد المدينة منذ السادسة من صباح اليوم.

كما عُززت الإجراءات الأمنية في محيط المساجد في مدن كيبيكية أخرى، من بينها غاتينو التي يفصلها نهر أوتاويه عن العاصمة الكندية أوتاوا.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة في شرطة غاتينو أندريه إيست إنه يجب اتخاذ إجراءات "تتيح إعادة الشعور بالأمن وتثبت لأفراد هذه الجالية (المسلمة) أن جهاز شرطة بلدية غاتينو حاضر من أجل تأمين سلامتهم".

يُشار إلى أن عدد المسلمين في كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان، يفوق الـ300 ألف نسمة.

(راديو كندا / تي في آ / راديو كندا الدولي)