اعتداء كيبيك الإرهابي: الكشف عن هوية المشتبهين

كشفت السلطات المعنية في كيبيك عن هوية المشتبهين المعتقلين بتهمة القيام بالعملية الإرهابية ضد مسجد كيبيك والتي أسفرت عن سقوط ستة قتلى وخمسة جرحى إصابة معظمهم حرجة. والمشتبه بهما هما ألكسندر بيسونيت ومحمد خضير. ومن المحتمل توجيه التهمة لهما خلال اليوم. والرجلان في نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينات من العمر ولا سوابق جرمية بحقهما وهما طالبان في جامعة لافال في مدينة كيبيك.

وامتنعت الشرطة عن الإدلاء بأية معلومات حول دوافع الجريمة والأسلحة التي استعملت لتنفيذها.

وأفاد شاهد عيان كان بين المصلين أن الرجلين كانا ملثمين ويتحدثان بلكنة كيبيكية وصرخ أحدهما وهو يطلق النار : ألله أكبر.

هذا ويواصل حوالي مئتي عنصر من الشرطة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية التحقيق في الهجوم كما تم تعزيز الأمن في محيط كل مساجد مقاطعة كيبيك.

وفي سياق متصل، تبرأت التنظيمات اليمينية المتطرفة من مسؤولية الاعتداء ونشر تنظيم La Meute اليميني المتطرف بيانا جاء فيه: " بأسف شديد بلغنا خبر إطلاق النار داخل مسجد كيبيك، وليس من عادتنا مشاهدة مثل تلك الاعتداءات في مجتمعنا فكيبيك مجتمع لا عنفي وتنظيمنا يدين أي عمل عنف ضد أي كان ،ويهمنا تقديم العزاء لذوي الضحايا".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية – تي في آ