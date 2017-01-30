الجيش الكندي ينتشر في نوفو برونزويك لدعم منكوبي المطر الجليدي

وصل نحو من 60 جندياً كندياً إلى شبه الجزيرة الأكادية في أقصى شمال شرق نوفو برونزويك (نيو برونزويك) الليلة الماضية من أجل مساعدة منكوبي ما بات يُعرف بأزمة المطر الجليدي في هذه المقاطعة الأطلسية. ومن المنتظر أن يرتفع اليوم عدد الجنود المشاركين في هذه المهمة إلى 200.

ولا يزال التيار الكهربائي منقطعاً منذ يوم الأربعاء الفائت عن 21 ألف مشترك في المقاطعة، من بينهم 16 ألفاً في شبه الجزيرة الأكادية، جراء عواصف المطر الجليدي. وكان عدد المشتركين المحرومين من التيار قد تجاوز قبل ظهر ذاك الأربعاء 133 ألفاً، ما يمثل نحواً من 45% من سكان المقاطعة.

وقال اليوم رئيس الحكومة الليبرالية في المقاطعة، برايان غالانت، إن الجنود سينتشرون في المناطق الأكثر تضرراً جراء انقطاع التيار الكهربائي من أجل مساعدة السلطات المحلية في تأمين المواد الغذائية للسكان وإزالة الركام.

وقالت القوات المسلحة الكندية إن جنودها مستعدون للبقاء عشرة أيام في شبه الجزيرة الأكادية "وأكثر من ذلك إن لزم الأمر"، لكنها أعربت عن أملها في عودة التيار بسرعة.

ومن جهتها أعربت شركة الكهرباء العامة في المقاطعة (Énergie NB Power) عن أملها بإعادة التيار إلى 60% من مساكن شبه الجزيرة الأكادية بحلول مساء اليوم.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)