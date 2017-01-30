استنكار شامل للاعتداء الإرهابي على مسجد مدينة كيبيك

من الهادئ إلى الأطلسي، سادت أجواء القلق والتضامن والاستنكار منذ اللحظات الأولى لوقوع الاعتداء الإرهابي ضد مسجد كيبيك مساء أمس الأحد.

وقد نكست الأعلام على المباني الرسمية في عاصمة المقاطعة وعقد رئيس الحكومة فيليب كويار برفقة عمدة المدينة ووزير الأمن مؤتمرا صحافيا في الواحدة والنصف بعد منتصف ليل أمس أكد خلاله عمدة كيبيك ريجيس لابوم بتأثر واضح: "إن كيبيك حزينة ولا يجوز أن يدفع أي إنسان حياته ثمن عرقه أو لونه أو توجهه الجنسي أو عقيديته الدينية". كما قامت شخصيات كيبيكية ضمت مختلف زعماء الأحزاب بلقاء قياديي المسلمين في المدينة قبل ظهر اليوم.

من جهته ندد رئيس الحكومة الفيديرالية جوستان ترودو بالجريمة في كلمة ألقاها بعد ظهر اليوم أمام مجلس العموم الكندي أكد فيها "أن لا مكان لمثل هذا الاعتداء في مجتمعنا الكندي"، وسيتوجه بعد ظهر اليوم إلى كيبيك برفقة زعماء الأحزاب المعارضة.

ووقد سجلنا ردود الفعل المستنكرة من مختلف الزعماء الروحيين ومسؤولي المنظمات الاجتماعية نستمع إليها بداية من راعي الطائفة المارونية في كندا سيادة المطران بول مروان تابت

ومن ممثل دار الإفتاء للجمهورية اللبنانية فضيلة الشيخ سعيد فواز

من رئيس مجلس الأئمة السابق فضيلة الدكتور عويس النجار

من رئيس الجمععية الإسلامية اللبنانية الكندية الحج زهير الجندي

رئيس جمعية السراج الأستاذ سامي بكار

ونختم من راعي طائفة الروم الملكيين في كندا سيادة المطران إبراهيم إبراهيماستمعوا