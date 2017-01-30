وقفة تضامنية مع مسلمي كيبيك

تُنظَّم مساء اليوم وقفة تضامنية في مونتريال، عند مدخل محطة مترو "بارك"، مع مسلمي مقاطعة كيبيك غداة الهجوم المسلح الذي أوقع ستة قتلى وثمانية جرحى في المسجد التابع للمركز الإسلامي الثقافي في مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة.

وقوبل الهجوم بتنديد شديد وواسع من قبل الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني في كيبيك وأوتاوا وفي مختلف أنحاء كندا، إضافة إلى تنديد دولي واسع أيضاً.

وقالت شرطة مقاطعة كيبيك ظهر اليوم إن أحد الشابيْن الموقوفيْن أمس يُعتبر مشتبهاً به فيما يُعتبر الآخر شاهداً. والمشتبه به هو أليكساندر بيسونيت، أما الشاهد فهو محمد الخضير.

والتحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع هذا الاعتداء المسلح الذي وصفته حكومة مقاطعة كيبيك والحكومة الفدرالية بأنه "إرهابي".

ومن بين المشاركين في الوقفة التضامنية "ائتلاف الكنديين المصريين من أجل الديمقراطية". حاورتُ العضو المؤسس فيه المهندس محمد شريف كامل.