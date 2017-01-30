ريجاينا وسسكتون مستعدتان لمساعدة المستهدفين بقرارات ترامب

أعلن عمدة كل من مدينة ريجاينا وسسكتون دعمهما للمستهدفين بقرارات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب التي تحظر دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين إلى أراضي الولايات المتحدة.

وأشار عمدة ريجاينا مايكل فوجير إلى التجربة الإيجابية لاستقبال اللاجئين السوريين للمدينة السنة الماضية.

وأكّد على استعداد المدينة لاستقبال ودعم الأشخاص الذين استهدفوا بالقرارات المجحفة الممنوعين من السفر للولايات المتحدة.

من جهته أكّد عمدة سسكتون شارلي كلارك على التقاليد التي تفخر بها المدينة كمكان آمن للأشخاص الذين يبحثون عن ملاذ آمن.

كما قدم دعمه لرئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو ورئيس حكومة المقاطعة براد وال لالتزامهما بدعم الأشخاص المستهدفين بقرارات الرئيس الأميركي الأخيرة.

يشار إلى أن مقاطعة سسكتشوان استقبلت ما يقرب من ألفي لاجىء العام الماضي حسب ما ذكره وال على حسابه على تويتر.

وأكّد على استعداده لدعم الحكومة الكندية في مجال مساعدتها للذين طاولتهم القرارات الأميركية.

(هيئة الإذاعة الكندية)