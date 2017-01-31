تعزيز الأمن في محيط المساجد

أكدت رئيسة حكومة أونتاريو كاتلين وين أن مساجد المقاطعة آمنة ودعت المسلمين إلى عدم القلق في أعقاب الاعتداء الذي تعرض له مسجد كيبيك مساء الأحد الماضي، علما أن بعض المراكز الإسلامية في أونتاريو كانت شددت الحراسة منذ بضع سنوات.

وأضافت أن أجهزة الشرطة تنسق في ما بينها للتداول في أفضل الوسائل لضمان الأمن في محيط المساجد.

من جهته اعتبر رئيس الاتحاد الكندي العربي محمد بوجنان أن عدد عناصر الشرطة المخصصة لمكافحة جرائم الحقد في أونتاريو ليس كافيا وقد طلب لقاء قائد الشرطة لهذا الغرض.

وكما في أونتاريو كذلك في كيبيك حيث علمت هيئة الإذاعة الكندية أن مسجد بروسار في ضاحية مونتريال الجنوبية، وهو أكبر مسجد في المقاطعة، عمد إلى تعزيز الأمن خلال أداء الصلاة واتخذ عدة إجراءات منها إقفال الأبواب عند بدء الصلاة وتكليف المتطوعين بمراقبة المسجد خاصة خلال صلاة الجمعة حيث يؤمه مئات المصلين.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية