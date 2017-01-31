كندا: نمو الاقتصاد بما يفوق التوقعات في تشرين الثاني (نوفمبر)

سجل إجمالي الناتج الداخلي الفعلي نمواً بنسبة 0,4% في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء قد توقعوا نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 0,3% خلال الشهر المذكور.

وهذا خامس نمو شهري للاقتصاد الكندي في الأشهر الستة الأخيرة، ويلي تراجعاً بنسبة 0,2% في تشرين الأول (أكتوبر) في بيانات منقحة لوكالة الإحصاء بعد أن ذكرت في بيانات سابقة أن نسبته بلغت 0,3%.

وعزت وكالة الإحصاء النمو في تشرين الثاني (نوفمبر) بصورة رئيسية إلى أداء قطاع التصنيع الذي استعاد ما خسره في الشهر السابق، تشرين الأول (أكتوبر)، وإلى أداء قطاعات المناجم والنفط والغاز الطبيعي والمال والتأمين والبناء.

(وكالة الصحافة الكندية)