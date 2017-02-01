ستيفان ديون يقبل بمنصب سفير لكندا في أوروبا

قبل الوزير السابق ستيفان ديون العرض الذي قدمه له رئيس الوزرءا الكندي جوستان ترودو أن يكون سفيرا لكندا في أوروبا بعد عدة أسابيع من التفكير.

وأعلن ديون عن قبوله العرض خلال كلمة وداعية ألقاها في مجلس العموم الكندي.

وسيكون ديون سفيرا لكندا لدى الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو أن ستيفان ديون سيكون الدبلوماسي الأعلى رتبة في أوروبا وسيوزع وقته بين برلين وبروكسيل.

وأشار رئيس الوزراء الكندي في بيان رسمي أن ستيفان ديون أثبت التزاما مميزا نحو كندا وأنا ممتن لقبوله هذه المهمة الفريدة والهامة. وأنا على قناعة بأنه سيكون الناطق الرئيسي باسم كندا في أوروبا.

وسيواصل خدمة بلده بشكل مميز وسيشارك في توطيد أواصر العلاقات التي تنتهجها كندا مع أوروبا منذ وقت طويل.

من جهته أكّد ستيفان ديون أنه رفض عرضا للتدريس في جامعة مونتريال حيث كان أستاذا لفترة طويلة في قسم العلوم السياسية.

وفي كلمة وجهها ديون في مجلس العموم الكندي أعرب عن حبه الكبير لكندا مؤكدا على غنى كندا بالثنائية اللغوية وبتاريخ كندا العريق.

وأكّد على ضرورة أن يتقن زعماء الأحزاب السياسية اللغتين الرسميتين للبلاد ملمحا بذلك إلى السباق على زعامة حزب المحافظين المعارض.

(هيئة الإذاعة الكندية)