الشرطة تعتقل شخصا نشر أقوالا حاقدة ضد الجالية المسلمة

اعتقلت شرطة مونتريال شخصا في السابعة والأربعين من العمر نشر أقوالا حاقدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت الجالية المسلمة في المقاطعة.

وتم اعتقاله في منزله في كيركلاند.

يشار إلى أن شرطة أمن كيبك التي كانت تراقب منشورات على شبكة الإنترنيت لفتت نظر شرطة مدينة مونتريال إلى التعابير التي نشرها الشخص ما استتبع توقيف الشخص المذكور بعد تحقيق وتدقيق في الأمر.

وأفيد أن الشرطة قامت بمداهمة منزل المعتقل حيث صادرت أدوات معلوماتية وهاتفا خليويا.

وأشار الناطق باسم شرطة مونتريال رفائيل بيرجورون أنه سيتم تحديد طبيعة الاتهامات التي ستوجه للشخص المذكور وهل سيتم إطلاق سراحه بعد مثوله اليوم أمام القضاء أم لا.

يذكر أن شرطة مدينة مونتريال أحصت 55 تبليغا عن تصرفات ذات صبغة حاقدة منذ شهر مايو أيار حتى ديسمبر كانون الأول الماضي غير أنها سجلت 29 حالة منذ حادث الاعتداء على المسجد في مدينة كيبك مساء الأحد الماضي.

وأفادت الشرطة أن الأحداث التي تتعلق بالعنصرية والحقد سجلت ارتفاعا نسبته 20% بين 2015 و 2016

(هيئة الإذاعة الكندية)