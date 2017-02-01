قداس تكريما لضحايا مسجد كيبيك

شارك مئات المواطنين، مسلمين ومسيحيين مساء أمس في قداس ترأسه أسقف كيبيك الكاردينال جيرار لاكروا في كنيسة السيدة في سانت فوا – كيبيك، تكريما لضحايا الاعتداء على مسجد كيبيك بحضور رئيس حكومة المقاطعة فيليب كويار وزعيم أمة هورون من السكان الأصليين كونراد سيوي وعميد جامعة لفال، دوني برويير، وأحد مؤسسي المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك بوفلجا بن عبدالله. وتليت خلال الذبيحة الإلهية عدة آيات من القرآن الكريم.

وقال الكاردينال لاكروا في اعقاب انتهاء الصلاة " إن هدف هذا القداس هو توجيه رسالة تضامن وتآخٍ وتسامح وسلام".

من جهته أكد رئيس الحكومة "أن وجودنا معا هذا المساء مؤثر جدا، فنحن نعيش معا ونعمل معا ويتابع أولادنا دراستهم في المدارس نفسها، كما يمكننا الصلاة معا، كل على طريقته، وقداس هذا المساء بمثابة رسالة رائعة".

كما تحدث بن عبدالله خلال القداس مركزا على الدعم الذي تلقاه المسلمون وكان شاهدا عليه.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية