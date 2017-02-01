مكافحة جرائم الحقد على وسائل التواصل الاجتماعي

وجّه قائد شرطة مونتريال فيليب بيشي نداء إلى المواطنين لإبلاغ الشرطة عن كل الرسائل الحاقدة التي يطلعون عليها على وسائل التواصل الاجتماعي، سيما وأن جرائم الحقد ازدادت السنة الماضية عن العام 2015 .

وأكد بيشي " أن الشرطة ستخصص المزيد من طاقاتها لمراقبة التعليقات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي" حيث تنشر أقوال ومواقف حاقدة تتسبب أحيانا بوقوع جرائم حاقدة.

وأشار بيشي إلى أن الشرطة اتصلت ابتداء من مساء الأحد، بممثلي الجاليات المسلمة في مونتريال لتحديد " مراكز الصلاة وأماكن تجمع المسلمين " بهدف زيادة التواجد الأمني في محيطها.

وكانت وحدة مكافحة الجرائم الحاقدة في شرطة مونتريال تلقت أربعة عشر اتصالا من مواطنين بلغوا عن تعليقات حاقدة على مختلف وسائل التواصل. وأكد فيليب بيشي أن الشرطة تمكنت من كشف هوية اثنين من ناشري رسائل الحقد واتصلت بهما لكنها لم توجه ضدهما أي اتهام، وقد أعرب الشخصان عن أسفهما الكبير لما نشراه على وسائل التواصل الاجتماعي.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية