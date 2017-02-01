ترودو يتخلّى عن وعده بإصلاح النظام الانتخابي الفدرالي

تخلت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا عن تعهدها بإصلاح النظام الانتخابي الفدرالي.

ففي رسالة جديدة إلى وزيرة المؤسسات الديمقراطية كارينا غولد، يقول ترودو إن "تغيير النظام الانتخابي لن يكون من مهامك". وعُينت غولد في هذا المنصب في إطار تعديل وزاري أجراه ترودو في العاشر من الشهر الفائت.

ويضيف ترودو في رسالته إلى غولد أنه لم يبرز "تحبيذ واضح لنظام انتخابي جديد" في أوساط المواطنين بعد "العمل الجبار" الذي قامت به لجنة مجلس العموم الخاصة حول إصلاح القانون الانتخابي.

واستهجنت أحزاب المعارضة في مجلس العموم تراجع الزعيم الليبرالي عن وعده، وذهبت زعيمة الحزب الأخضر إليزابيث ماي إلى حد اعتباره "خيانة".

وكان ترودو قد تعهد بإدخال تعديلات على النظام الانتخابي خلال الحملة الانتخابية الفدرالية الأخيرة في صيف عام 2015 وخريفه.

ويمنح نظام الاقتراع المتبع حالياً في كندا، إن على الصعيد الفدرالي أو على صعيد المقاطعات، الفوز في كل دائرة انتخابية للمرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين، بغض النظر عما إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية النصف زائد واحد أم لا.

(سي بي سي / راديو كندا الدولي)