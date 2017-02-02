جامعة بيشوب

جامعة بيشوب

جامعة بيشوب ترد على المراسيم الرئاسية الأميركية

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الخميس 2 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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في رد على المراسيم الرئاسية الأميركية بمنع رعايا سبع دول غالبية سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة سياحا أو مهاجرين، أعلنت جامعة بيشوب في شربروك - كيبيك أنها لن تفرض رسوما على تسجيل الطلاب الوافدين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن للسنة الدراسية المقبلة. وبالرغم من أن المبلغ زهيد، خمسة وستون دولارا رسم طلب مقدم من كندا ومئة دولار رسم الطلب المقدم من الخارج، فهو مساهمة منها للاعتراض على القرار الأميركي.

علما أن رسوم تسجيل الطلاب الأجانب يؤمن للجامعة مبلغ ثمانية عشر ألف دولار سنويا، مقابل حوالي ألفي دولار سنويا كرسوم تسجيل الطلاب الكيبيكيين.

واعتبر نائب عميد الجامعة أن " تعددية أصول الطلاب في الجامعة تلعب دورا مهما في نجاحها" وأشار إلى أن " عدد الدول التي ينتمي إليها طلاب بيشوب يبلغ ستين دولة، بينها دول يطالها القرار الأميركي".

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