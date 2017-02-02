الاعتداء على مسجد كيبيك: الأبعاد والتبعات

شارك رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو ورئيس حكومة كيبيك فيليب كويار وعمدة مدينة كيبيك ريجيس لابوم وعمدة مونتريال دوني كودير وزعماء أحزاب المعارضة وعدد من النواب في مراسم تشييع ثلاث من ضحايا الاعتداء على مسجد كيبيك، وذلك ظهر اليوم في الاستاد المقفل موريس ريشار شمال _ شرق مونتريال

والضحايا الذين تم تشييعهم هم : خالد بلقاسمي، من أصل جزائري، عبد الكريم حسان، من أصل جزائري، وأبو بكر ظبطي، من أصل تونسي، وستنقل جثامينهم إلى بلدانهم الأصلية.

وينظم التشييع قسم البروتوكول في بلدية مونتريال بالاتفاق مع أسر الضحايا ومركز بدر الإسلامي في مونتريال.

كما تتم غدا الجمعة مراسم تشييع الضحايا الثلاث الآخرين في قصر المؤتمرات في مدينة كيبيك، وهم: مامادو تانو باري، إبراهيم باري وعز الدين سفيان.

سيدة سعاد بو نخلة مؤسسة مركز ديفيرسيتي بلوس للتأهيل المهني، أهلا بك مرة أخرى.استمعوا