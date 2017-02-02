الهجرة في عهد ترامب: “أول اختبار للحكومة الكندية”

تحت هذا العنوان كتب المعلق دوني فرلان مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه :

العيون كانت مركزة على اتفاق التبادل التجاري الحر الأميركي الشمالي (نافتا) وها هو ملف الهجرة حلّ بسرعة ليحرك العلاقة الحساسة التي يتوجب على رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو أن يعتمدها مع محاوره غير الواضح في واشنطن.

وزراء جدد أصبحوا مسؤولين عن ملفات ساخنة ووحدة في مكتب رئيس الوزراء مهمتها تنسيق العلاقات الحكومية غير أن العلاقة على أعلى مستوى التي تحتل مركز الصدارة.

أول اختبار حقيقي إذا هو الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يتعلق بالمهاجرين واللاجئين من بلاد غالبية سكانها من المسلمين.

ترامب يوقع على الأمر التنفيذي حول الحدود © Reuters

ردات فعل على ثلاث مراحل في كندا.

الحكومة الكندية بزعامة جوستان ترودو طلبت أولا وحصلت من ثم أخيرا مساء السبت الماضي على توضيحات حول وضع الكنديين من أصول هذه الدول السبع المستهدفة ومن حملة جنسية مزدوجة.

بعد ذلك قرر رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو إضافة صوته على طريقته إلى أصوات المنددين بالقرار غير المتوقع للرئيس الأميركي.

وكتب على حسابه على موقع تويتر: "لكل الذين يهربون من القمع والإرهاب والحرب إعلموا أن كندا ستستقبلكم دون النظر لمعتقدكم فالتعددية مصدر قوتنا"

كما عرضت كندا أن تستضيف مؤقتا الأشخاص العالقين هنا بسبب تطبيق الأمر التنفيذي الرئاسي بصورة مفاجئة.

لكن هناك بعض الشكوك التي تطرح ومفادها هل أن جوستان ترودو كان لديه خيار آخر بسبب خطاباته وسياساته حول التسامح والانفتاح والتعددية وهل ذهب بعيدا أكثر من اللازم؟ وهل يمكن أن يضر بمستقبل علاقته المستقبلية الناشئة مع دونالد ترامب؟ إلى درجة التأثير على مناقشاتهما حول الاتفاق التجاري الحر في أميركا الشمالية؟ وهل أسعد نفسه على المدى القصير على حساب المصلحة الوطنية؟

الرئيس المكسيكي بينا نييتو © (Edgard Garrido / Reuters)

إن رئيس المكسيك بينا نييتو خسر مرتين بدل مرة في محاولته الانفتاح على دونالد ترامب. إن زيارة ترامب للمكسيك في خضم حملته الرئاسية في شهر أغسطس آب استتبعها اتهامات بالرضوخ من قبل المكسيكيين الذين أهينوا بالتصريحات التي أدلى بها المرشح ترامب تجاههم.كما أن الرئيس المكسيكي ألغى زيارة كان من المتوقع أن يقوم بها لواشنطن عندما وقع الرئيس ترامب الأمر التنفيذي ببناء الجدار الحدودي.

إن السياسات الكندية تتعارض مع التعهدات التي قطعها الرئيس ترامب

فمتابعة الأهداف حول التغيرات المناخية وفتح المناقشات التجارية مع الصين سترخي بظلالها دون شك على المفاوضات على مستقبل اتفاق التجارة الحر الأميركي الشمالي (نافتا)

ويختم دوني فرلان مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول إن كندا تفتخر بأنها الدولة الأولى عادة في استقبال الرؤساء الأميركيين الجدد لكننا لسنا متأكدين أن جوستان ترودو ومن حوله سيكونون مستائين في حال لم تحترم هذه العادة هذه المرة وليست أحزاب المعارضة بالتأكيد أيضا يختم دوني فرلان في لودوفوار.

(لودوفوار/راديو كندا الدولي)