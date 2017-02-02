خواطر حول الاعتداء المسلح على مسجد كيبيك

أسئلة كثيرة تجول في خواطر المسؤولين السياسيين والناس العاديين في كندا، لا سيما في مقاطعة كيبيك، حول الاعتداء المسلح على المسجد التابع المركز الإسلامي الثقافي في مدينة كيبيك الذي أوقع ستة قتلى وثمانية جرحى مساء الأحد الفائت: هل كان بالإمكان توقع حدوث مثل هذا الاعتداء؟ وبالتالي هل كان بالإمكان منع حدوثه؟ وهل ردود الفعل السياسية والشعبية عليه كفيلة بمنع تكراره؟ وما أفضل السبل لتعزيز العيش المشترك بين مواطنين من ثقافات وأديان وأعراق مختلفة؟

محاور تناولتُها في حديثي مع رئيس "المنتدى الإسلامي الكندي" الأستاذ سامر مجذوب وهو في السيارة في طريقه إلى استاد موريس ريشار في مونتريال لحضور مراسم تشييع ثلاث من الضحايا الست والتي حضرها رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو ورئيس الحكومة الكيبيكية فيليب كويار وعمدة كيبيك ريجيس لابوم وعمدة مونتريال دنيس كودير ووزراء ونواب ومسؤولون وآلاف المواطنين، من مسلمين وغير مسلمين.