أوتاوا تؤكد أن التبادل الحر خدم الجميع جيداً

لا تزال أوتاوا مقتنعة بأن الاتفاقيات الكبيرة، التي تضم دولاً عديدة، تظل مفيدة للاقتصاد، وذلك خلافاً للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الذي ينوي التركيز على اتفاقيات التبادل الثنائية.

"الاتفاقات المتعددة الأطراف خدمت الجميع جيداً، خدمت الولايات المتحدة جيداً وخدمت كندا جيداً"، قال مساء أمس وزير التجارة الدولية الكندي فرانسوا فيليب شامبان في مقابلة مع تلفزيون "راديو كندا".

واعتبر الوزير شامبان اتفاق التبادل الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي "معياراً ذهبياً" لاتفاقات التبادل حول العالم لأنه "تقدمي" يحوي "إجراءات لحماية البيئة والعمال".

يُشار إلى أن ترامب قرر سحب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي (Trans-Pacific Partnership) الذي وقعت عليه اثنتا عشرة دولة، من بينها كندا، في شباط (فبراير) 2016، وهو ينوي توقيع اتفاق تبادل ثنائي مع المملكة المتحدة عندما تنهي مسيرة انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

(راديو كندا)