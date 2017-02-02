كندا: مدارس شبه الجزيرة الأكادية تتوقع إعادة فتح أبوابها الأسبوع المقبل

تتوقع مدارس شبه الجزيرة الأكادية في أقصى شمال شرق مقاطعة نوفو برونزويك (نيو برونزويك) أن تعيد فتح أبوابها الأسبوع المقبل بعد عودة التيار الكهربائي إليها.

وأقفلت المدارس أبوابها بصورة قسرية منذ منتصف الأسبوع الفائت جراء انقطاع التيار الناجم عن أعطال تسببت بها عواصف المطر الجليدي التي اكتسحت هذه المقاطعة الكندية المطلة على الأطلسي قبل تسعة أيام.

ولا يزال التيار الكهربائي منقطعاً عن أقل من خمسة آلاف مشترك في المقاطعة. وكان عدد المشتركين الذين انقطع عنهم التيار قد تجاوز صباح الأربعاء من الأسبوع الفائت 133 ألفاً، ما يمثل نحواً من 45% من سكان المقاطعة.

وحل الإقفال القسري للمدارس خلال فترة الامتحانات للصفوف الثانوية. ولن تُجرى هذه الامتحانات في شبه الجزيرة الأكادية.

(راديو كندا)