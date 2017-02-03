كيبيك: تشييع رسمي وشعبي

تشيع مدينة كيبيك بعد ظهر اليوم ثلاثا من ضحايا الاعتداء على مسجد كيبيك هم إبراهيم باري وعز الدين سفيان ومامادو تانو باري في مأتم رسمي وشعبي في قصر المؤتمرات، يشارك فيه رئيس حكومة كندا جوستان ترودو ورئيس حكومة كيبيك فيليب كويار وعمدة المدينة ريجيس لابوم وآلاف المواطنين.

وسيتمكن المسلمون المشاركون من تأدية صلاة الجمعة داخل قصر المؤتمرات حيث أعدت أماكن صلاة خاصة للرجال والنساء، ومن ثم المشاركة في مراسم التشييع.

وأكد الإمام حسن غييه الذي سيئم الصلاة بأنه سيوجه في عظته رسالة سلام وتطلع إلى المستقبل مضيفا " آمل أن نكون جميعا قد تعلمنا مما جرى وأن نتمكن رويدا رويدا من تضميد الجراح والتطلع إلى المستقبل كمجتمع وحّده الألم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية