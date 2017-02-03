 كيبيك: قلق في أوساط اللاجئين الجدد

أعرب بعض اللاجئين الواصلين حديثا إلى كيبيك عن قلقهم في أعقاب الاعتداء على مسجد كيبيك مساء الأحد الفائت. وأكدت رئيسة مركز التعددية الثقافية دومينيك لا شانس ارتفاع عدد اتصالات اللاجئين القلقين خاصة في أوساط الواصلين منذ فترة قصيرة والذين لم يتعرفوا بعد على المدينة ومجتمعها. "فهؤلاء هربوا من الحرب في بلادهم الأصلية ووصلوا إلى مدينة حزينة وعليهم ابتداء حياتهم الجديدة من الصفر في ظروف ليست سهلة. فمعظمهم لا يتكلمون اللغة الفرنسية، ويشعرون بالعزلة" وتضيف رئيسة المركز: " أجل، هذا يخلق عند بعضهم تساؤلات وخوفا وقلقا".

هذا وقد أضافت مستشفى جيفري هيل المزيد من خدمات المساعدة للواصلين الجدد في أعقاب وقوع الهجوم على المسجد.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية