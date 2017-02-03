وكالة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى تورونتو الكبرى

أعلنت اليوم مستويات الحكم الثلاثة عن استثمار بقيمة 19,5 مليون دولار لإنشاء وكالة "تورونتو غلوبال" (Toronto Global) التي ستُناط بها مهمة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة تورونتو الكبرى والترويج لهذه المنطقة حول العالم.

وتساهم الحكومة الفدرالية بـ6 ملايين دولار في "تورونتو غلوبال"، ومقاطعة أونتاريو بـ7,5 ملايين دولار، وتتحمل الـ6 ملايين دولار المتبقية بلديات توورونتو وميسيسوغا وبرامبتون وهالتون ويورك ودورهام.

وقال وزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في الحكومة الفدرالية نافديب سينغ بينز في مؤتمر صحافي اليوم إن تورونتو تنتج 20% من إجمالي الناتج الداخلي في كندا وإن 40% من المقرات الرئيسية للشركات الكندية متواجدة فيها، ورأى أن الوكالة الجديدة ستتيح لتورونتو منافسة كبريات مدن العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء وكالة "تورونتو غلوبال" إلى إيجاد 500 وظيفة بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2018.

(راديو كندا)