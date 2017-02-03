أسبوع ارتفاع للدولار الكندي وتراجع لبورصة تورونتو

أغلق الدولار الكندي الأسبوع اليوم على 76,76 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,04 سنت أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 0,64 سنت أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) على 15476,39 نقطة، بارتفاع 77,28 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس، ولكن بتراجع 99,42 نقطة، أي 0,64%، عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم آذار (مارس) المقبل على 53,83 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,29 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و0,66 دولار أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)