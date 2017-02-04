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أرقام الأسبوع المنتهي في 04 – 04 – 2017

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
السبت 4 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أخبار متفرّقة لفتت انتباهنا في برنامج أرقام الأسبوع من إعداد وتقديم سمير بدوي وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

مليون وأربعمئة ألف دولار

مليون وأربعمئة ألف دولار هي قيمة السلع والبضائع والخدمات التي تعبر الحدود الكندية الأميركية في الاتجاهين في دقيقة واحدة وقد بلغت قيمة التبادل الحر بين البلدين العام الماضي ثمانمئة وثمانين مليار دولار، وذلك جراء اتفاق التبادل التجاري الحر الذي يعتزم الرئيس الأميركي إعادة النظر فيه.

تسعة ملايين أميركي يعتاشون من هذا التبادل الحر

أكثر من ثلاثة أرباع السلع الكندية يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة.

وقيمة التبادل التجاري في اضطراد مستمر وكانت بلغت عند البدء بتنفيذ الاتفاق عام 1994 مبلغ مئة وثلاثة وثمانين مليار دولار أي أن القيمة ارتفعت من يومها بحوالي خمسة أضعاف.

بالنسبة إلى وجهة الصادرات الكندية إلى العالم، تحتل السوق الأميركية المرتبة الأولى: أربعمئة مليار دولار، تليها الصين بعشرين مليار فبريطانيا، ستة عشر مليار فاليابان تسعة مليارات والمكسيك ستة مليارات دولار.

© CBC

2042 عام ألفين واثنين وأربعين

من المتوقع أن يزداد مؤسس مايكروسوت بيل غيتس ثراء وأن ترتفع ثروته أكثر فأكثر لتكتب مع اثني عشر صفرا، صفر إلى اليمين وليس إلى الشمال كما يقال بالعامية.

بيل غيتس الرجل الأكثر ثراء على وجه الكرة الأرضية قد يكون الأول الذي ستزيد ثروته على عدة مليارات من  الدولارات  أي ملايين الملايين.

وقبل أن يتمكن من زيادة هذه الثروة الهائلة على بيل غيتس أن يتحلى بالصبر.

فهو لن يصل إليها قبل حلول العام 2042 أي بعد مرور خمسة وعشرين عاما.

بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت في مؤتمر دافوس

بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت في مؤتمر دافوس © Ruben Sprich / Reuters

وحسب موقع Business Insider فإن الميلياردير وصاحب الأعمال الإنسانية بيل غيتس الذي يبلغ واحدا وستين عاما من العمر حاليا عليه أن ينتظر أن يبلغ  86 من العمر ليصل إلى هذه الثروة.

ثروة بيل غيتس الحالية تزيد على 84 مليار دولار حسب مجلة فوربس

وبذلك يتفوق على الثري الأميركي وارن بافيت الذي تزيد ثروته الحالية على 73 مليار دولار

والثري أمانسيو أورتيغا الذي تزيد ثروته الحالية على 71 مليار دولار

وأخيرا على مارك زوكيربورغ رئيس ومدير عام فيس بوك الذي تزيد ثروته الحالية على 55 مليار دولار.

مصنع سيارات

مصنع سيارات "جنرال موتورز" في أوشاوا في مقاطعة أونتاريو (أرشيف). © CP/Adrian Wyld

0,4%
هذه هي نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي الفعلي في كندا في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، حسبما أفادت يوم الثلاثاء وكالة الإحصاء الكندية.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء قد توقعوا نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 0,3% خلال الشهر المذكور.

وهذا خامس نمو شهري للاقتصاد الكندي في الأشهر الستة الأخيرة التي صدرت بيانات بشأنها.

وعزت وكالة الإحصاء النمو في تشرين الثاني (نوفمبر) بصورة رئيسية إلى أداء قطاع التصنيع الذي استعاد ما كان قد خسره في الشهر السابق، تشرين الأول (أكتوبر)، وإلى أداء قطاعات المناجم والنفط والغاز الطبيعي والمال والتأمين والبناء.

خمسة آلاف
هذا هو عدد المساكن التي لا تزال محرومة من التيار الكهربائي في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا في مطلع بعد ظهر اليوم الخميس جراء أعطال تسببت بها عواصف المطر الجليدي قبل تسعة أيام.

وكان عدد المشتركين الذين انقطع عنهم التيار قد تجاوز صباح الأربعاء من الأسبوع الفائت 133 ألفاً، ما يمثل نحواً من 45% من سكان المقاطعة.

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فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد، مجتمع

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