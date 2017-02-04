جوجل : 4 ملايين دولار من أجل مساعدة اللاجئين

قررت شركة جوجل بعث صندوق قدره 4 ملايين دولار من أجل مساعدة اللاجئين بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يمنع دخول اللاجئين أصيلي سبعة دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.

ويساهم اطارات شركة غوغل بمبلغ 2 مليون دولار في هذا الصندوق وذلك في شكل تبرعات.

وسوف تعطى هذه المساعدات المالية لأربعة منظمات تعنى بشؤون اللاجئين : الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومركز الموارد القانونية للمهاجرين، ولجنة الإنقاذ الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين.

وصرح من ناحيته رئيس شركة مقاهي ستار باكس أن شركته سوف توظف عشرة لاجئ وذلك كردّ على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

زبير الجازي