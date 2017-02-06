اوتاوا: تمويل النظام الصحّي غير كاف

أفادت دراسة صادرة عن معهد المال العام والديمقراطيّة في أوتاوا أنّ التمويل الفدراليّ للخدمات الصحيّة لا يتيح أمام المقاطعات المحافظة على الخدمات الصحيّة المقدّمة للمواطنين في السنوات المقبلة.

و لا يتناسب التمويل مع أوضاع كلّ من المقاطعات الكنديّة حسبما ورد في الدراسة المذكورة.

وكانت الحكومة الفدراليّة قد وقّعت على اتّفاقات تمويل ثنائيّة مع المقاطعات الأطلسيّة ومقاطعة سسكتشوان والأقاليم الثلاثة في الشمال الكنديّ الكبير.

لكنّ المفاوضات حول تمويل الخدمات الصحيّة فشلت بين أوتاوا من جهة ومقاطعات بريتيش كولومبيا وكيبيك وأونتاريو وألبرتا ومانيتوبا من الجهة الأخرى.

وتمثّل المقاطعات الخمس مجتمعة ما يزيد على 90 بالمئة من سكّان كندا.

وتفيد الدراسة أنّ العرض الذي قدّمته الحكومة الكنديّة يقضي بزيادة تمويل الخدمات الصحيّة بنسبة 3،7 بالمائة سنويّا على مدى عشر سنوات.

وترى المقاطعات الخمس أنّ التمويل غير كاف ولا يتيح أمامها الإبقاء على المستوى الحاليّ من الخدمات الصحيّة.

وتطالب بزيادة التمويل الفدراليّ سنويّا بنسبة 5،2 بالمائة، وذلك استنادا إلى دراسات أجراها كلّ من المدير البرلمانيّ للموازنة ومعهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصاديّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)