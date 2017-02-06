آلاف الكيلومترات لتصوير الشفق القطبي

قطع المصوّر الكندي رايان فيشر مسافة 3800 كيلومتر بشاحنته لالتقاط صور لأضواء الشفق القطبي في الشمال الكندي.

وتوجّه فيشر، وهو من كاملوبس في مقاطعة بريتيش كولومبيا، إلى أقاليم الشمال الغربيّة في كانون الثاني يناير الفائت، قاصدا شلاّلات "ليدي أفلين" في الاقاليم.

وقال إنّه مشغوف بالشفق القطبي منذ أن رآه قبل سنتين في منطقة الشلاّلات.

وعلى كلّ إنسان أن يشاهد الشفق القطبي ولو مرّة واحدة في حياته كما يقول المصوّر الفوتوغرافيّ الكندي.

وتحدث ظاهرة الشفق القطبي، حسب وكالة الفضاء الكنديّة، عندما تصطدم الإلكترونات والبروتونات بغازات الغلاف الجوّي العلويّ للأرض، فتنجم عنها ومضات الضوء في السماء.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)