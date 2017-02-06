وزير الدفاع الكندي إلى واشنطن اليوم

يتوجه وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان إلى واشنطن اليوم للقاء نظيره الأميركي جيمس ماتيس ويرافقه رئيس هيئة اركان الجيش الكندي الجنيرال جوناتان فانس.

وسيتداول الوزيران في دعم منظمات الدفاع الدولية كمنظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة نوراد للدفاع وحماية أجواء أميركا الشمالية.

وكان وزير الدفاع الكندي أكد مؤخرا أن كندا لن تحدد مكان مشاركة حوالي ستمئة جندي كندي من القبعات الزرق قبل اللقاء والتداول مع وزير الدفاع الأميركي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يشكل أول لقاء رسمي بين الحكومة الكندية والإدارة الأميركية الجديدة.

راديو كندا الدولي - هيئة الإذاعة الكندية