انقطاع المفاوضات بين الحكومة وجهاز شرطة الحدود

توقفت أمس الأحد المفاوضات بين مجلس الخزانة الكندي ونقابة عمال القطاع العام التي تمثل جهاز شرطة الحدود الكندية بعد أن رفضت الحكومة، بحسب النقابة، منح عناصر الجهاز المرتبات وشروط العمل نفسها التي تتمتع بها سائر الأجهزة المختصة بتطبيق القوانين.

وأشارت رئيسة نقابة القطاع العام روبين بنسون إلى أن "جهاز الخدمات الحدودية يمنع دخول المخدرات والأسلحة الممنوعة إلى الأراضي الكندية وبالتالي يجب أن يتم التعامل مع عناصره بالاحترام نفسه المعتمد في التعامل مع أجهزة أمنية أخرى منها الشرطة الملكية الكندية التي يعمل معها الجهاز بصورة يومية.

واعتبر الرئيس الوطني لجهاز الخدمات الحدودية ، جان بيار فورتان، أن الحكومة ترفض معاملة الأجهزة الأمنية بالتساوي وتطلب من جهاز شرطة الحدود تقديم تنازلات تضر بالتوفيق بين مهمات العمل والحياة العائلية.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الخدمات الحدودية يضم حوالي ثمانية آلاف موظف.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية