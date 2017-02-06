إحدى العقبات الأساسية التي تواجه اندماج المهاجر الجديد إلى كندا، أيا كان أصله، هي إيجاد عمل يؤمن له الحياة الكريمة فلا يعيش على نفقة الحكومة. والأمر ليس سهلا سيما وأن معظم الشركات والمؤسسات تفرض على طالب العمل امتلاك خبرة كندية، على الأقل في مجال عمله، غير متوفرة له عند وصوله. هذا فضلا عن عقبات تواجه المهاجر في معادلة شهاداته والاعتراف بها دون أن يضطر إلى العودة إلى مقاعد الدراسة. إضافة أيضاً إلى عدم معرفته طرق التواصل مع الشركات وحاجاتها الوظيفية.

من هنا تعمد بعض المؤسسات الجاليوية إلى تسهيل هذه المشاكل والعقبات عبر مجموعة من الأنشطة التأهيلية والتدريبية والتعليمية ، ولا سيما في فتح مجالات التعارف بينه وبين أصحاب العمل.

ضيفتنا اليوم الآنسة سارة فاعور المسؤولة عن تطوير موقع إيريستيك الإعلامي تحدثنا عن دور الموقع ولقاء نظمته نهاية الأسبوع الفائت ضم طلابا وهاجرين وأصحاب شركات.استمعوا